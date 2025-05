Hace poco Sabine Moussier se quebró al recordar que un actor abusó de ella durante una escena de íntima de una telenovela. Se dijo mucho al respecto en redes y varios usuarios apuntaron a Andrés Garcia como el posible abusador. Sin embargo, ahora Sabine respondió con una polémica declaración. ¿Qué dijo?

Sabine Moussier, villana icónica de novelas como ‘Entre el amor y el odio’, recientemente participó en el programa ‘De noche ya se armó’ de Yordi Rosado, para una edición especial de villanos en la televisión. Posterior a este, en entrevista con Edén Dorantes de ‘Sale el sol’ y otros medios, la actriz soltó una bomba al rebelar su propia experiencia de abuso en un set de grabación.

Al respecto, Moussier explicó que fue durante una escena de cama para un melodrama que traspasó la ficción y se convirtió en una agresión que a la fecha le perturba:

»Simplemente estaba en una escena. Era una escena de cama y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano. Se quitó la pijama, los chones, y ponérmela ahí», reveló Sabine.

Sabine también declaró que en su momento no supo qué hacer y a pesar de que su colega le pidió perdón y habló con la productora, se siente mal al recordar lo sucedido.

Cuando le preguntaron si denunciaría a su abusador, la intérprete de ‘Abismo de pasión’ admitió que es importante alzar la voz, pero inmediatamente después rompió en llanto en plena entrevista. Luego de controlarse, respondió:

“Nunca me ha gustado hacerle daño a la gente. Nunca me ha gustado hacerle daño a nadie y yo no quiero hacer daño a esta persona, pero tampoco quiero que alguien más sufra por lo mismo y es una decisión que me cuesta mucho trabajo. No sé si algún día vaya a pasar” Concluyó la actriz.

¿Andrés García fue el abusador de Sabine Moussier?

Ante las declaraciones de Sabine Moussier en redes apuntaron que hablaba de Andrés García, por lo que de nueva cuenta se cuestionó a la actriz en entrevista para ‘Sale el sol’ y otros medios. Sabine, sin tapujos pidió que se detuvieran los comentarios: »No mi Andrés García, déjenlo dormir, descansar, estar en paz’’.

También aseguró que gracias a ese tipo de cuestionamientos y suposiciones, no tocaría más el tema: ‘‘Precisamente por lo que tú estás diciendo, yo no voy a tocar ese tema; hace ratito tuve que salirme del otro grupito de prensa, porque yo no voy a dejar que se piense, que se castigue, que se lastime nadie’’, sentenció Sabine Moussier.

¿Sabine Moussier quiere a su abusador?

Durante el mismo encuentro, Sabine Moussier estalló contra la prensa por seguirle preguntando y presionando sobre este tema: