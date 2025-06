Aseguran que Leonardo García es adicto y violento: “Acuch…ó a su mamá y Andrés García le metió un tiro”

En nuestra edición 1467, te dimos a conocer antes que nadie que Leonardo García, hijo del fallecido Andrés García, habría recaído en el alcohol. El actor lo negó. Una persona allegada a su propia familia y a su mamá, Sandra Vale, nos contó que supuestamente padece ataques de ira.

¿Por qué Leonardo García, presuntamente, habría agredido a su mamá, Sandra Vale?

Además, la fuente dijo que habría heredado el carácter de su papá y que supuestamente habría ejercido violencia contra muchas mujeres e incluso hacia su propia madre:

“Antes del 10 de mayo, Leonardo viajó a Acapulco, Guerrero, para ver a su madre, Sandra Vale. Visitó a algunos amigos y entre la convivencia volvió a consumir alcohol y otras sustancias”.

“Es típico de él negarlo ante los medios de comunicación. Maneja que ha estado en clínicas de rehabilitación solo por depresión, y no es así. A él le preocupa mucho el ‘qué dirán’ y aunque hace sus propios escándalos, no le gusta exhibirse ante la prensa, y menos ante el público. De nada le sirve que lo recluyan en clínicas de rehabilitación si no acepta su enfermedad y la justifica”

“Ahora que estuvo con su madre, ella corría peligro. Es una persona de la tercera edad. Ella misma ha sido víctima de él. En vida de Andrés García, Sandra Vale vivía con Leonardo en su departamento y él hizo una fiesta. Consumió de todo, y cuando los invitados se retiraron dicen que Leo entró al cuarto de su mamá y la acuch…ó. Tuvieron que llevar a la señora al hospital”.

“En otra ocasión, Andrés García se enteró de que, en teoría, Leonardo había golpeado a su mamá, debido a que ella lo había internado en un centro de rehabilitación. Al salir fue cuando sucedió lo que te cuento. Andrés le gritoneó a su ex que tenía que denunciar a este muchacho. Sandy se opuso porque el amor de madre aún la ciega. Andrés le reclamó a Leonardo y este se puso loco, abusivo. Discutieron y dicen que su propio padre sacó su (dispositivo) y le dio un tiro en el pie. Si analizan, notarán que Leo tiene una deficiencia al caminar”.

¿Leonardo García, hijo de Andrés García, agredió a sus exparejas?

“Con sus parejas, Leonardo no ha sido la excepción. Supuestamente, lastimó gravemente a una diseñadora de ropa, de nombre Ivonne Cohen. En un arranque, Leo tomó un cuch…o y le cor… la mano. Le… los tendones y la dejó sin movilidad”.

“Anduvo también con Jullye Giliberti antes de que fuera esposa de Fernando del Rincón. Duraron poco tiempo por lo agresivo que era. Dicen que en una ocasión ella bajó corriendo de un hotel desn… y pidió ayuda, porque Leonardo la había golpeado. Ojalá ella se anime a contarlo”.

“En otra relación, al parecer, también maltrató a Rossana Mora, una venezolana. Ella trajo a sus papás a vivir al departamento de Leo, pero al día siguiente, en mal estado, él los corrió a todos. Sé que a Leo le gusta grabar todo”.

“Nos dio paz saber que, la semana pasada, Leonardo ya regresó a la Ciudad de México y su madre puede estar tranquila. Él trata de despistar lo que vive con videos en los que hace ejercicio cuando anda bien. Hace unos días, se puso a gritarle a unos agentes de seguridad. Ellos mismos vieron que estaba ebrio y él de inmediato reaccionó de forma prepotente”.

“Los que se dicen sus ‘amigos’ deberían ayudarlo, y las mujeres, alzar la voz. Tiene que estar en un centro de rehabilitación. Ser tratado por un psiquiatra, para curar todas esas heridas de la infancia, traumas y violencia que vivió desde niño. ¡Es una bombita de tiempo!”, concluyó.