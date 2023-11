Sabine Moussier confiesa que Rey Grupero, ex de Cynthia Klitbo pidió su teléfono y ella ¡lo rechazó!

[ssba]

Cynthia Klitbo protagonizó uno de los romances más polémicos del pasado 2020, cuando a través de sus redes sociales, dio a conocer que mantenía una relación sentimental con el youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como el ‘Rey Grupero’.

Aunque la pareja se decía sumamente enamorada y hasta se dijeron dispuestos a unir sus vidas, meses más tarde, en abril del 2021, anunciaron su separación. En el momento no dieron más detalles sobre su ruptura, pero TVNotas en febrero de 2022 de manera exclusiva te informo que Cynthia había decidido poner fin al romance al conocer el lado oscuro de su entonces pareja, quien de acuerdo con lo que nos contó una persona cercana al youtuber, es agresivo y violento.

Y aunque pasó el tiempo y al final quedaron como muy buenos amigos, ahora vuelve a ser noticia su relación. Esta vez, porque al parecer el ex de Cynthia habría buscado a otra villana para formar una historia de amor, ¡pero no le salió!

La información se dio a conocer en el reality Secretos de villanas, que se transmite por Canela Tv, donde en medio de una cena, Gaby Spanic, Laura Zapata, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier y Geraldine Bazán, hablaban acerca de los galanes que habían compartido. Sabine se confesó y aseguró que el Rey Grupero la había intentado contactar.

“A mí me habló el Rey Grupero, Verónica del Castillo me escribió y me dijo que Rey Grupero había pedido mi teléfono porque me había visto en Hoy (el matutino de Televisa) y entonces le dije: ‘No, gracias’.”

Laura Zapata de inmediato cuestionó: ¿Pero andaba con la Klitbo? A lo que Sabine rápidamente respondió: “No, no. Ya habían terminado”

La reacción de Cynthia fue algo que nadie se esperaba, pues ya sola y en un detrás de cámaras arremetió en contra de Laura Zapata de manera amigable: “Pero qué necesidad de meterse con la cola de los demás. ¿Aclararle a quién? Te digo que es la villana mayor. Es como mi mamá. No seas metiche, comadre.”

Sabine siguió narrando que si Rey Grupero intentó por cielo, mar y tierra buscarla: “Luego me encuentro a Shanik y dice: ‘Oye que el Rey Grupero’, y vuelvo a decirle: ‘No, gracias’, (y Shanik insiste) ‘Es un tipazo, de verdad’ pero dije no”. Por lo que todas en la mesa calificaron a Rey Grupero de ‘picaflor’.

Por su parte, Cynthia Klitbo ya no hizo ningún comentario y hasta ahora Rey Grupero no ha confirmado ni desmentido lo dicho por Sanbine.