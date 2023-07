Paola Rojas rechazó ser «Barbie reportera» por salud mental

Cuenta regresiva para el estreno de la película Barbie, un estreno que ha contagiado a personas de todas las edades, interpretada por Margot Robbie y Ryan Gosling. En medio de la marea rosa, Paola Rojas reveló que hace tiempo recibió una propuesta para prestar su rostro a una muñeca y así convertirse en «Barbie reportera». Pero hubo una razón de por medio para rechazar el proyecto.

Se sabe que no fue sobre una participación en la cinta oficial, lo cierto es que muchas veces la comunicadora se arrepintió de su decisión. Inclusive, durante una emisión del programa «Netas Divinas«, Paola Rojas se acordó de la ocasión en que no aceptó un trabajo que le pareció «muy padre» por cuidar su salud mental.

Dentro de esa misma plática agregó que hace un año la habían contactado para convertirse en una Barbie profesionista «Me buscan para hacer una cosa de Barbie, de ‘Barbie reportera’. Y en ese momento estaban ocurriendo muchas cosas en lo profesional y desde el cansancio… la verdad fue desde ahí, no fue desde la soberbia, desde el cansancio no le entré», confesó.

Rojas también añadió que muchas veces se arrepintió de haber rechazado el proyecto, aunque siempre se mantuvo fiel a sus deseos.

«Y muchas veces me descubrí después como castigándome a mí misma por no haber aceptado eso que estaba bien padre, pero al mismo tiempo me regaño a mí misma de aceptar más cosas de las que físicamente me siento capaz de agendar», puntualizó.

“La periodista se enfrentó a un dilema, aunque siempre supo que tenía que priorizar su salud mental y física”. Mientras tanto, America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Emma Mackey, Dua Lipa y Scott Evans son algunas de las celebridades que se sumaron al elenco de la película. Sin duda, los fans de la famosa muñeca no pueden esperar a ver todas las representaciones y caracterizaciones que Barbie tendrá.

«Se lo que quieras ser«, el lema con el que el juguete llegó al mercado a través de diversas profesiones como: maestra, veterinaria, repostera, estilista, diseñadora de modas, astronauta, dentista entre otras.

Como dato, según el sitio oficial de Mattel, son más de «200 profesiones» que Barbie ha desempeñado a lo largo de la historia.

Finalmente, la empresa continúa ampliando su catálogo dotando a Barbie de una concepción inclusiva, con tonalidades de piel variadas, cuerpo alejado de los cánones de belleza y hasta con síndrome de Down.