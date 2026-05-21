Cynthia Klitbo confiesa que ha corrido hombres interesados que le pedían dinero

Cynthia Klitbo habló sin filtros sobre el amor y las relaciones de pareja durante una entrevista para TVNotas, donde confesó que actualmente es muy selectiva con los hombres, ya que asegura que muchos se acercan a ella únicamente por interés o para impulsar su carrera.

“Ah, no, bueno, yo les gustó como para trepar la carrera, entonces yo me cuido mucho”, declaró la actriz.

Aunque surgieron rumores sobre un posible romance, Cynthia aclaró que actualmente no tiene pareja formal, pese a que hubo alguien que recientemente llamó su atención.

“No tengo novio, no tengo novio, por ahí una persona que me llamaba la atención, pero vive muy lejos, gordo, nos podemos ver cada mil años, entonces pues no”, comentó.

Incluso, la actriz dejó claro que las relaciones a distancia no son algo que realmente le interese.

“¿Y cómo dice, no, amor de lejos?”, le preguntaron.

“De pensarse”, respondió entre risas.

Cynthia Klitbo también reveló cuáles son las principales cualidades que busca en un hombre para considerar iniciar una relación sentimental.

“Para empezar, ser soltero o divorciado, no puede ser un hombre casado. Y tener espiritualidad y también oficio y beneficio, ¿no? Que tenga oficio y beneficio”, expresó.

La actriz aseguró que ya no está dispuesta a mantener económicamente a ninguna pareja.

“La verdad es que a mí esto de estar manteniendo señores, no”, sentenció.

Sobre la edad ideal de una posible pareja, Cynthia confesó que preferiría estar con alguien cercano a su generación.

“No, tan jóvenes no, porque imagínate, ando con uno de 30, al rato de 70, el otro 40, y lo mato cuando lo vuelven a ver, ¿no? Yo sí tengo ganas de tener a alguien de mi edad. Un cincuentón. Alguien de los early sixties. Muy principio de los 60, si se me antoja”, comentó.

Klitbo reiteró que con el tiempo aprendió a identificar rápidamente a las personas que se acercan por interés económico o profesional.

“Ah, no, bueno, a mí a ellos les gustó como para trepar la carrera, entonces yo me cuido mucho, me cuido mucho”, afirmó.

Incluso, aseguró que no duda en poner límites cuando detecta malas intenciones.

“Y los desenmascaro, así de: ‘No, chaparrito, conmigo no era eh, bye’”, expresó.

La actriz también reveló algunas experiencias incómodas que ha vivido con hombres que intentaron aprovecharse de ella.

“He hecho cosas horribles. He bajado gente de mi coche, así de: ‘Te equivocaste conmigo chaparrín, bájate’. Sí, así que ni se atrevan. O de me prestas. Yo no soy prestamista, no le presto a nadie”, relató.

Finalmente, Cynthia Klitbo confesó que, aunque sí le gustaría compartir su vida con alguien, ya no se visualiza casándose nuevamente.

“No creo, no, yo me veo teniendo un compañero de vida con el cual pueda disfrutar, que tenga su casa, yo tenga la mía, y estemos juntos cuando queramos”, explicó.

“Pero yo a estas alturas, ahora entiendo a mi mamá que decía: ‘Yo te voy a andar lavando calzones otra vez’. Tiene toda la razón”, concluyó entre risas.