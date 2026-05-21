Solicita que el sorgo sea considerado un grano básico y más apoyo a productores

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— Marina Ramírez Andrade, diputada del PAN, propuso un punto de acuerdo que tiene como objeto exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, así como a Alimentación para el Bienestar y a las autoridades federales competentes en materia agroalimentaria, a fin de que se realicen las acciones y gestiones necesarias para considerar al sorgo como un grano básico y que, eventualmente, se tomen las medidas necesarias para garantizar la entrega de apoyos especiales para los productores tamaulipecos de este grano

Señaló la diputada de San Fernando l, que lo anterior cobra especial relevancia si se toma en consideración que el sorgo es un cultivo altamente eficiente desde el punto de vista agronómico, toda vez que requiere un menor consumo de agua en comparación con otros cereales, posee una alta adaptabilidad a condiciones climáticas adversas y ofrece múltiples aplicaciones tanto para consumo humano como animal. Estas características adquieren una importancia aún mayor frente a los efectos del cambio climático, las sequías recurrentes y el incremento sostenido en los costos de producción agrícola registrados durante los últimos años.

Sin embargo, en el caso particular de México, y especialmente de Tamaulipas, el sorgo representa una de las actividades agrícolas más importantes para miles de familias del sector rural. Nuestro Estado se ha consolidado históricamente como uno de los principales productores de sorgo a nivel nacional, siendo esta actividad una fuente esencial de empleo, derrama económica y estabilidad social en diversas regiones de la entidad.

Consideró que a pesar de la importancia estratégica que tiene este cultivo para la economía estatal y nacional, las y los productores tamaulipecos continúan enfrentando condiciones de incertidumbre derivadas de la volatilidad en los precios internacionales, el incremento de los costos de producción, la falta de esq ,mas suficientes de protección comercial y la ausencia de mecanismos permanentes que garanticen rentabilidad y certidumbre económica para el sector.

Señaló que tal circunstancia demuestra que la presente acción legislativa no constituye una petición aislada o desvinculada de la realidad institucional, sino que, por el contrario, coincide plenamente con las gestiones que actualmente impulsa el Gobierno del Estado y con las demandas legítimas expresadas por las y los productores tamaulipecos.

«Dicho reconocimiento jurídico no constituye una simple denominación declarativa, sino que implica el deber del Estado mexicano de impulsar políticas públicas, programas, mecanismos de financiamiento, apoyos, incentivos y acciones encaminadas a fortalecer su producción, comercialización y competitividad».

«Lo anterior cobra aún mayor sentido si se considera que en los últimos años se han impulsado diversos proyectos orientados a diversificar y agregar valor al sorgo tamaulipeco, incluyendo estrategias para la producción de harina nixtamalizada de sorgo blanco, la sustitución parcial del maíz en alimentos de consumo humano y el aprovechamiento del grano para la producción de biocombustibles y etanol, lo cual demuestra el enorme potencial económico, alimentario e industrial de este cultivo.

No obstante, pese a su importancia estratégica, a su aportación económica y al reconocimiento legal existente en la legislación federal, las y los productores continúan enfrentando condiciones de desventaja frente a otros cultivos que sí cuentan con esquemas consolidados de protección y apoyo gubernamental»