Denuncia diputada del PAN falta de soluciones en campo tamaulipeco

Enfatizó que existe preocupación en el valle de San Fernando por falta de soluciones concretas y precios de garantía.

Por: José Medina

Ciudad Victoria.-

Marina Ramírez Andrade diputada panista en San Fernando, explicó que hay inconformidad en el campo que ahora detona en 20 estados, generando preocupación y oración por la gente del campo, quienes se sienten forzados a protestar.

Aunado, a que, los apoyos como Fertilizantes del Bienestar son agradecidos, pero no solucionan la problemática central del precio de garantía, y benefician a productores muy pequeños (5-20 hectáreas), insuficientes para la escala de la región (que requiere 80-100 hectáreas para sobrevivir).

En la región de San Fernando, más del 60% de las tierras en la zona (sorgo y maíz) dejaron de sembrarse debido a la falta de esperanza y soluciones concretas.

Y es que a pesar de las mesas de diálogo desde el año pasado, no se ha concretado nada; los agricultores no sienten respaldo ni respuestas a problemas básicos como los precios de garantía.

«La importación de maíz desde el extranjero agrava la situación, sumándose a otros problemas («clavo tras clavo»).

Las peticiones principales son resolver garantías de precio, abrir bancos de crédito rurales y reducir el precio del diésel mediante subsidios», explicó..