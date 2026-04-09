Tamaulipas, entre los 24 estados que adoptan la federalización del sistema de salud en México

Ciudad de México.–

El nuevo modelo de federalización del sistema de salud en México avanza con la adhesión de 24 entidades federativas, entre las que destaca Tamaulipas, que se integra a este esquema con el objetivo de garantizar atención médica gratuita y universal a la población sin seguridad social.

El programa, operado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el sistema IMSS-Bienestar, contempla la centralización de los servicios estatales de salud bajo un modelo federal, con énfasis en el abasto de medicamentos, infraestructura y personal médico.

Las 24 entidades que han decidido sumarse a este proceso son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, además de la ya mencionada Tamaulipas.

En el caso de Tamaulipas, la incorporación representa un paso clave para fortalecer la cobertura de salud en regiones urbanas y rurales, particularmente en zonas donde el acceso a servicios médicos ha sido limitado. Con esta integración, se espera que la población pueda acceder a consultas, tratamientos y medicamentos sin costo a través de las unidades del IMSS-Bienestar.

No obstante, el modelo no será de alcance nacional inmediato, ya que ocho estados aún no se han adherido, lo que mantiene un sistema de salud fragmentado en el país. Analistas advierten que esta dualidad podría generar contrastes en la calidad y acceso a los servicios entre entidades.

La federalización del sistema de salud se perfila como una de las principales apuestas del gobierno federal en materia social, y su impacto en estados como Tamaulipas será clave para evaluar su efectividad en los próximos años.