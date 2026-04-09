Nacen ejemplares de emú en el Zoológico Tamatán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–

Como parte de las acciones de conservación, manejo reproductivo y fortalecimiento de la biodiversidad, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas logró el nacimiento de dos ejemplares de emú (Dromaius novaehollandiae) mediante un proceso de incubación artificial realizado en el Zoológico Tamatán.

El vocal ejecutivo de la Comisión, Eduardo Rocha Orozco, destacó que este logro es resultado del trabajo técnico y especializado que realiza el equipo veterinario y de manejo de fauna del zoológico para fortalecer la reproducción y conservación de diversas especies.

El proceso inició el 18 de diciembre de 2025, cuando, dentro del área de manejo reproductivo, se colocaron seis huevos fértiles de emú en incubadoras especializadas con control automático de temperatura y ventilación. Para garantizar un adecuado desarrollo embrionario, se establecieron parámetros controlados de entre 35.2 y 36.0 grados centígrados de temperatura y entre 60 y 80 por ciento de humedad relativa, utilizando incubadoras modelo Sportsman 1536 y una nacedora para huevos de gran tamaño.

Como resultado del monitoreo constante y las condiciones adecuadas de incubación, se registraron dos nacimientos exitosos por eclosión natural. El primer ejemplar nació el 7 de febrero de 2026, después de 52 días de incubación, mientras que el segundo lo hizo el 11 de febrero, tras completar 56 días de desarrollo embrionario.

Los especialistas del zoológico informaron que ambos individuos completaron su proceso de desarrollo sin complicaciones, lo que confirma que los parámetros ambientales y el manejo técnico aplicado fueron los adecuados para esta especie.

La incubación artificial en ratites —grupo de aves corredoras al que pertenece el emú— requiere un control riguroso de temperatura, humedad, ventilación y volteo de los huevos, condiciones fundamentales para garantizar un desarrollo embrionario adecuado.

Este procedimiento representa una herramienta importante para el manejo reproductivo en cautiverio, ya que permite mejorar la supervivencia embrionaria, optimizar la producción de crías y contribuir al manejo poblacional de la especie.

Los dos ejemplares de emú nacidos recientemente ya se encuentran en exhibición en el área del Zoológico Infantil, donde pueden ser observados por las familias que visitan el parque, fortaleciendo además las actividades de educación ambiental y el acercamiento de la niñez a la fauna.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas continúa impulsando acciones de conservación, investigación y manejo responsable de la fauna silvestre en los espacios naturales y centros de conservación del estado.

Rocha Orozco dijo que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Tamaulipas, que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, para fortalecer la protección de la biodiversidad, promover la educación ambiental y garantizar el bienestar de las especies que habitan en los centros de conservación del estado.