Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de febrero.- Las clínicas y unidades de medicina familiar de las zonas rurales de Tamaulipas se encuentran abandonadas, dejando indefensos a los pacientes, denunció la diputada Marina Ramírez Andrade, del Partido Acción Nacional.

La legisladora afirmó que ha recorrido diversas comunidades, principalmente en la región de San Fernando y en poblados pesqueros de la Laguna Madre, donde constató que los habitantes carecen de atención médica y enfrentan emergencias sin apoyo institucional.

Sostuvo que en múltiples localidades los centros de salud permanecen cerrados o funcionan de manera intermitente, lo que obliga a las familias a trasladarse largas distancias para recibir atención básica o, en muchos casos, a no recibirla.

«Las clínicas que están en las zonas rurales no tienen ni siquiera una enfermera; a duras penas, donde hay más población llegan a contar solamente con un doctor en un solo turno, que se van a las dos o a las tres», dijo.

Ramírez Andrade señaló que la falta de personal deja a las comunidades completamente vulnerables durante las tardes y noches, cuando ocurre la mayoría de los accidentes y urgencias médicas.

«Entonces, si te pasa un accidente, si te pasa una situación a las 7 de la tarde, pues ni para dónde corras», expresó.

La diputada aseguró tener reportes de fallecimientos vinculados a la ausencia de atención oportuna, lo que —dijo— evidencia el deterioro del sistema de salud en las zonas rurales del estado.

«Hay un abandono completo, ya lo sabemos; en el sector salud sigue muchísimos, siguen muchos problemas con las vacunas, ahorita con el tema de que volvió a resurgir el sarampión, imagínense, ya no hay ni una lumbre que apagar», concluyó.