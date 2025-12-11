Exige diputada garantizar transporte médico ante consultas perdidas en zonas marginadas de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de diciembre.- La diputada local Marina Ramírez Andrade advirtió que miles de personas en Tamaulipas siguen perdiendo consultas, estudios y tratamientos porque no pueden pagar un traslado, por lo que planteó crear por ley un programa de transporte médico municipal que garantice el acceso a servicios de salud en zonas rurales.

La legisladora señaló que en muchas familias persiste una disyuntiva cotidiana: “no deberían de elegir entre comer o pagar un traslado para una cita médica”, pero esa es la realidad ante la falta de opciones de movilidad para llegar a hospitales o clínicas.

Ramírez Andrade explicó que esta barrera convierte el simple hecho de acudir “a una consulta o a un estudio a una rehabilitación o a un seguimiento médico” en un reto que termina afectando diagnósticos oportunos, continuidad terapéutica y resultados de atención.

Advirtió que, aunque el derecho a la salud está reconocido en la Constitución, “ese derecho si no es accesible termina siendo una letra muerta”, especialmente porque los servicios más completos están concentrados en ciudades grandes, mientras las comunidades pequeñas carecen de atención especializada.

La diputada destacó que ya existen municipios que operan transporte médico programado para adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y familias de bajos recursos, utilizando vehículos oficiales como un puente de apoyo comunitario. “No son ambulancias, son sencillamente un puente de movilidad social”, apuntó.

Sin embargo, señaló que estos programas dependen de cada administración y “muchas de las veces no sobreviven a los cambios de administración”, lo que interrumpe la asistencia que requieren las familias, pues se suspenden rutas, se guardan vehículos o se cancelan apoyos.

Por ello, propuso adicionar los artículos 170 y 170 Bis al Código Municipal de Tamaulipas, a fin de reconocer y regular de manera permanente los programas de transporte médico programado como un mecanismo institucional de movilidad social.

Ramírez Andrade afirmó que con el respaldo del Congreso “podemos dar un paso firme, responsable y profundamente humano por las familias de Tamaulipas, especialmente por quienes viven lejos y necesitan llegar a tiempo a esas citas”.