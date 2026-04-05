Amplían entrega de fertilizantes para más de 21 mil productores de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de abril.- Un total de 21 mil 844 productores agrícolas de Tamaulipas fueron incluidos en la primera etapa del programa Fertilizantes para el Bienestar, cuyo padrón podría ampliarse en las próximas semanas conforme avance la incorporación de beneficiarios.

El listado inicial contempla agricultores de más de 30 municipios del estado, como parte de la estrategia federal para fortalecer la producción de alimentos y reducir los costos de siembra en el campo tamaulipeco.

El apoyo está dirigido a productores que cultivan maíz, sorgo, caña de azúcar, soya, frijol, cártamo, avena, cebada, ajonjolí, cacahuate, canola, arroz y café, con el objetivo de incrementar la productividad agrícola.

Para recibir los paquetes, los beneficiarios deberán acudir a alguno de los 13 centros de distribución habilitados en Aldama, Tula, El Mante, Hidalgo, Victoria, Matamoros, Méndez, San Fernando, Ocampo, Abasolo, Palmillas, Reynosa y San Carlos.

El programa Fertilizantes para el Bienestar consiste en la entrega gratuita de insumos agrícolas a pequeños productores, como parte de las acciones federales enfocadas en fortalecer la producción alimentaria.

De acuerdo con la información oficial, el fertilizante se entrega antes del ciclo agrícola y la cantidad depende de la superficie sembrada y el tipo de cultivo, pudiendo alcanzar hasta 300 kilogramos por hectárea, con un máximo de 600 kilogramos por productor.

Entre los municipios con beneficiarios se encuentran Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, El Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Matamoros y Méndez.

También se incluyen productores de Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, Soto la Marina, Tula, Valle Hermoso, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl.