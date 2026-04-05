Tamaulipas queda fuera de reapertura ganadera con Estados Unidos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de abril.- La ganadería de Tamaulipas podría quedar fuera de una posible reapertura parcial de exportaciones hacia Estados Unidos debido al avance del gusano barrenador, una situación que amenaza una de las actividades productivas más importantes del estado y que ya genera preocupación entre productores.

La presencia de la plaga se ha intensificado en las últimas semanas. De acuerdo con especialistas y datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la entidad acumula 111 casos desde diciembre pasado, con al menos 40 detectados recientemente, lo que confirma la expansión de la mosca parasitaria.

El avance del gusano barrenador ocurre en un momento crítico, ya que Tamaulipas exporta entre 100 mil y 150 mil cabezas de ganado bovino cada año. En un ciclo reciente logró enviar al extranjero 154 mil 454 becerros y vaquillas, cifras que colocan a la entidad entre el cuarto y quinto lugar nacional en exportación de ganado en pie.

Además del impacto comercial, la plaga amenaza la producción ganadera anual del estado. En el caso del bovino, alcanza 47 mil 896 toneladas dentro de un sector que también incluye porcinos, ovinos y caprinos, y que representa una fuente importante de empleo y actividad económica en zonas rurales.

Las regiones con mayor producción ganadera en Tamaulipas se ubican en municipios como Soto la Marina, Aldama, González, Jiménez, Altamira y Ciudad Victoria, áreas donde la presencia del gusano barrenador mantiene en alerta a los productores ante posibles restricciones sanitarias.

Mientras tanto, la posible reapertura parcial de exportaciones hacia Estados Unidos se concentraría en entidades del norte del país como Sonora, Chihuahua y Coahuila, que no registran casos, lo que dejaría a Tamaulipas en desventaja frente a competidores directos.

El escenario se agrava porque la expansión del gusano barrenador se ha acelerado desde principios de año, y mientras no se contenga la plaga, la reactivación de los envíos de reses tamaulipecas al mercado estadounidense permanecería prácticamente descartada.