Cynthia Klitbo recuerda cuando se casó con un actor gay, quien buscaba ocultar sus preferencias

La actriz Cynthia Klitbo ha revelado en diversas ocaciones que ha pasado por varias relaciones tóxicas en las cuales ha sufrido desde infidelidades hasta presunto maltrato psicológico, entre otras vivencias dramáticas.

Una de las relaciones más duras que vivió fue la que tuvo con el actor Jorge Antolín. Ella tenía 23 años cuando se casó con el actor y asegura que la engañaba con un hombre y que la trataba mal.

La actriz recientemente reveló en entrevista con Matilde Obregón, cómo comenzó esta tormentosa relación que la llevó a querer qu*tarse la vida.

“Llega la noche de luna de miel, por supuesto no me llevó a ningún lado. Me sacó de la boda casi a como diera lugar, y llegó a la noche de bodas y aquel con su pijama de viejito, de esas como de popelina viendo Jacobo Zabludovsky, salgo del baño con mis ligueros casi casi y me dice: ¿Qué? La farsa se acabó, me salí y me fui a la casa de mi amiga Chachi y me la pasé llorando”, dijo Cynthia.

La actriz relató que actor le tenía restringida las visitas las llamadas y hasta la encerraba con llave, entre engaños y maltratos psicológicos. Cynthia relató que sufrió bulimia y fue gracias a la ayuda de su madre, su mejor amiga y la terapia que pudo salir de esta relación que duró tres años.

La mamá de Cynthia Klitbo descubre homosexualidad de su entonces yerno

La actriz afirma que su madre y su mejor amiga se dieron cuenta que el actor era homosexual. Esto ocurrió debido a que en una de sus visitas, el amante de Antolin lo fue a buscar al departamento donde vivía con Cynthia para armarle un escándalo al actor. Más tarde Cynthia señaló que llegó a su límite y que incluso intentó qu*tarse la vida con pastillas.

“Antes había unas pastillas para dormir que se llamaban lexotan, recuerdo perfectamente, un día me tomé el frasco entero, ya no quería vivir (…) después desperté en un hospital y mi mamá y mi amiga me llevaron a terapia”, comentó.

Tras tres años de matrimonio, Cynthia Klitbo logró armarse de valor y pedirle el divorcio a Jorge Antolín. Finalmente logró separarse de él y gracias a la terapia recuperó su autoestima.

¿Quién es Jorge Antolín?

Jorge Antolín es un actor que nació 1962. Debutó en la televisión en su papel de Joel en la telenovela Dulce desafío en 1988.

Participó en telenovelas como Yo no creo en los hombres, Capricho, Mujeres engañadas y en la serie Mujer casos de la vida real. En los últimos años se ha mantenido alejado de las telenovelas. su más reciente aparición en televisión fue en el programa Alarma TV de Estrella TV, en el que fue conductor en 2022.