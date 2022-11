Cynthia Klitbo confiesa que su mamá la vendió a un hombre

Durante el segundo episodio del reality show ‘Secreto de Villanas’, Cynthia Klitbo abrió su corazón y compartió una de las experiencias más difíciles de su vida.

La famosa se sinceró con Aylín Mujica, Gaby Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mints, la actriz relató que, a raíz del fallecimiento de su papá, su madre, Elisa Gamboa y ella se mudaron a Brasil, país en el que recibió humillaciones.

“Era la güerita y los tíos ni me querían, de un día para otro tenía parientes que nunca había visto. Era un mundo demasiado hostil”, contó.

La actriz recordó que tiempo después, su mamá empezó a salir con un señor brasileño a quien no le interesaba el bienestar de su familia y solamente gastaba el dinero que su papá había dejado: “Mi mamá estaba tan feliz con ese señor que no pensaba en nosotros”.

La mujer comenzó a descuidarlos y debido a que ella es la menor, fue quien sufrió más la ausencia: “Yo sufrí mucho abandono, yo estaba en la Nacional de Danza no porque mi mamá quería que fuera artista sino porque era interna”.

Klitbo afirmó que fue una niña maltratada y abusada. El peor momento llegó cuando se dio cuenta que su madre la vendió a un hombre que supuestamente la ayudaría a grabar su primer disco: “Yo iba a hacer un disco, y yo creo que por eso se me fue la voz, no volví a tener voz de pronto mi madre me dejó ir a Houston a hacer mi disco, nunca preguntó ni con quién, yo creo que mi mamá en el fondo quería que me consiguiera un hombre”.

“El mánager se quedó en la escalera y cuando yo iba en el avión, me di cuenta que iba con un señor que no conocía, vaya me vendieron, pues no tenía nada qué ver con un disco y gracias a que no era una mala persona, me dejó ir, yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas”, mencionó.

La villana del ‘Privilegio de amar’ afirma que su carácter fuerte se lo debe a dicho suceso en su vida, pues supo construir sin permitir que le hicieran propuestas indecorosas.

Según Cynthia Klitbo, tuvieron que pasar años para que la relación con su mamá, con ayuda del cristianismo, pudiera sanar. En 2014, la actriz informó el fallecimiento de su madre.