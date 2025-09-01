Beny’s Boys a la final

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En un partido de muchos goles, el equipo del Ejido Benito Juárez logra colocarse en la gran final de la categoría de Primera División de la Liga Santander Premier, esto de vencer en el global 7-4 al Deportivo Cantú.

El campo 3 del IPSSET fue el escenario de este compromiso, donde el cuadro de los Beny’s Boys tenían la ventaja de 3-1 en el juego de ‘Ida’, por lo que buscaban liquidar la serie a como dé lugar.

En las acciones de juego, Carlos ‘Malandro’ Aguilar se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la zaga del Deportivo Cantú y esto se ve reflejado al minuto 10 del primer tiempo, tomando el balón desde medio campo y con un potente disparo dentro del área clavaba el 1-0.

No tardo mucho para que ‘Buba’ Figueroa ampliara la ventaja para el conjunto de Benito Juárez quien apretó a la defensiva de Cantú y un error les termina costando caro marcando el 2-0 y 5-1 en el global.

Antes de irse al descanso Juan Bernal lograba el 3-0 para los Beny’s Boys con un tiro de larga distancia que se incrustaba en el marco del Deportivo Cantú.

Para el complemento la historia fue otra y es que el equipo del Deportivo Cantú salió a ganar y morir, y en tan solo 20 minutos lograba emparejar los cartones.

El 3-1 lo logra Andrés Medrano, quien con un potente disparo vencía el marco del Ejido Benito Juárez. El 3-2 Víctor ‘Ratón’ Hernández quien logra pegarle a la de gajos y vence al arquero.

Mientras que el 3-3, lo hace Alfredo ‘Shapú’ Galván, quien toma adelantado al portero y en un tiro centro hacía el gol de la igualada.

Con el marcador 3-3 y con 25 minutos en el reloj, Deportivo Cantú se fue con todo al ataque aprovechando el golpe anímico.

Pero todo se venía abajo cuando Axel Carrizal le pega al balón dentro del área para cruzar su disparo y tomar de nueva cuenta la ventaja el equipo de Benito Juárez, quedando 4-3 y el 7-4 en el global.

ELIMINAN AL CAMPEÓN

Por otra parte, el equipo del Deportivo Martínez viene de menos a más en esta final, donde con diez hombres en el terreno de juego eliminan al actual monarca del certamen el equipo de Las Marías FC.

Pese a ir abajo en el marcador, con un hombre menos, esto tras la expulsión de Armando ‘Cuchillo’ Cervantes y con un portero improvisado, el “Ferrari Amarillo” le alcanzó para vencer 2-1 en el juego de vuelta a la ‘Ola Verde’, donde Sergio López y Sergio Rosas fueron los héroes del partido, quienes al 77’ y al 87’ marcaron los goles de la victoria.

YA TIENE HISTORIA

Estos dos equipos ya tienen historia en el presente torneo, esto luego de haberse enfrentado en la Final de Copa, donde el conjunto del Deportivo Martínez se terminó llevando la ‘Orejona’ a sus vitrinas, luego de una polémica en el terreno de juego el “Ferrari” se llevó el título.