¡NO LE QUITAN LA CIMA! CARNICERÍA LIBERAL SIGUE IMPARABLE

Ciudad Victoria.- Con una contundente goleada de 6-1, el conjunto de Carnicería Liberal se impuso a Paletería Tuti en la Jornada 26 de la Liga Regional de Fútbol de Veteranos, categoría Plata, resultado que le permite mantenerse firme en lo más alto de la tabla.

El encuentro se disputó en la cancha 8 de la Unidad Deportiva Revolución Verde, en punto de las 2 de la tarde.

En la primera parte, Isaías Barrón abrió el marcador con un disparo certero que venció al arquero de Paletería Tuti, José Castillo, para el 1-0. Más tarde, Gregorio Espinoza amplió la ventaja y puso el 2-0 antes del descanso.

En el complemento, Fernando Álvarez se lució con un póker de anotaciones que sellaron la goleada a favor de los ‘Carniceros’. Ya en la recta final, Luis Martínez descontó para Paletería Tuti y cerró el marcador 6-1.

Con este resultado, Carnicería Liberal se consolida como líder del torneo y mantiene distancia sobre sus más cercanos perseguidores.