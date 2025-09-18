Aprietan a SS Azteca

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Solo un punto de diferencia separa al primer lugar del segundo dentro de la categoría Divo-Oro de la Liga Regional de Futbol de Veteranos “Ing. Javier Hernández Martínez”.

Los equipos SS Azteca y Padilla pelean codo a codo por el liderato. El cuadro de SS Azteca marcha en la cima con 55 unidades, mientras que Padilla lo sigue muy de cerca con 54 puntos, tras 22 jornadas disputadas.

Más abajo en la tabla aparece Colegio de Abogados con 38 puntos, seguido por Guadalupe Mainero con 33.

Chotaga se ubica en la quinta posición con 30 unidades, en tanto que Torna Cimed suma 29.

La Horacio Terán contabiliza 26 puntos, por 19 de Panadería Don Loncho, que se mantiene en la pelea por la calificación.

En el fondo de la clasificación se encuentran Rancho Viejo con 17 puntos y Furia Azul, que apenas acumula tres.