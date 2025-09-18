Vamos con todo ante Diablos: García Sevilla

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de haber ganado la serie ante el cuadro de Gambusinos de Fresnillo, el entrenador de Correcaminos, Luis García Sevilla señaló que van en búsqueda de abrir los Playinn en casa, por lo que van con todo en contra de Diablos de CMDX.

‘Sabemos que no será un partido fácil, en frente tenemos al número 3 de la tabla general, pero vamos confiados en hacer un buen papel en la duela del Gimnasio Juan de la Barrera”.

Y es que reconoció que actualmente Correcaminos se encuentra en el noveno puesto de la tabla general, pero sabe que una victoria y la serie de resultados lo puede mandar hasta el séptimo puesto.

“Tenemos que ser cautelosos, e ir con todo por un juego de la serie, ganar uno nos ayuda muchísimo, ya que nuestro objetivo, luego de calificar a los Playinn es poder abrir la serie en casa”.

Actualmente la UAT tiene un récord de 11 victorias y 13 derrotas. En la misma situación se encuentran Halcones de Xalapa y Panteras Negras.

“Tenemos un cierre complicado, donde dividiendo las dos series restantes, nos ayudaría mucho, para poder buscar una mejor posición en la tabla”.

Expresó que para este juego Pivote, Branden Dawson estará de regreso, esto luego de un mes de ausencia, “ganaremos más volumen en la duela con Dawson, es un jugador que nos aporta mucho bajo el aro, no por nada está entre los mejores rebotadores de la Liga”.

“Cholo” y “Zurdo” los mejores de la semana

Taylor “Cholo” Johson y Gabriel “Zurdo” Vázquez Mejía fueron colocados en el equipo ideal y en los mexicanos destacados de esta serie número 13 de la temporada 2025 de la Liga Caliente de la LNBP.

El “Cholo” Johson fue pieza clave para que García Sevilla logrará llevarse la serie ante Gambusinos de Fresnillo, principalmente en el segundo juego de la serie, en ambos compromisos sumó más de 35 puntos para Correcaminos.

Por su parte el “Zurdo” Mejía es la cuarta semana que aparece entre los mexicanos más destacados y es que ha tenido unos números con el equipo de la UAT en esta temporada 2025.