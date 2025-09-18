Empate en la Cima

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los equipos Cuervos FC y Lazaritos FC comparten el liderato de la categoría Fut-11 de la Liga de Fútbol La Cima, después de 13 fechas disputadas.

Ambos conjuntos suman 30 unidades, pero gracias a su mejor diferencia de goles y con un partido pendiente, Cuervos FC se mantiene en la cima, relegando al segundo lugar a Lazaritos FC.

En la tercera posición aparece La Ola Verde, que se ha rezagado con 28 puntos; muy cerca le sigue el conjunto de La Catrina, con 26 unidades.

Más abajo, Torres & de la Cruz Contadores acumula 22 puntos; Águilas Élite permanece en zona de Liguilla con 16, mientras que Pencos FC continúa en la pelea con 13.

El octavo puesto lo ocupa Atlético Castillo, con 9 unidades.

En la parte baja de la tabla se encuentran Médica Centro, con 5 puntos, y Chendos Boys, que apenas ha rescatado una unidad.