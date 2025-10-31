La Catrina, Campeón de La Cima

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con un doblete de Alfredo Galván, el equipo de La Catrina consiguió su primer campeonato en la categoría Fut-11 de la Liga de Fútbol de La Cima, tras vencer 2-1 a Las Marías en una final llena de emoción.

Ante un escenario repleto de aficionados, La Huesuda tuvo que remar contra corriente luego de ir abajo en el marcador, pero logró sobreponerse y darle la vuelta al encuentro en la cancha del Complejo Deportivo La Cima.

En los primeros minutos, La Catrina mostró mejor orden sobre la alfombra verde; sin embargo, fueron Las Marías quienes abrieron el marcador al aprovechar su contundencia al frente. Maximiliano Pérez conectó un sólido disparo que terminó en el fondo de las redes para el 1-0.

Con esta anotación, La Ola Verde tomó ventaja, aunque no logró adueñarse del juego. Pese a los intentos de La Catrina, el marcador se mantuvo 1-0 al finalizar la primera mitad.

La historia cambió en la parte complementaria. Alfredo “Shampu” Galván se echó el equipo a los hombros y, con su calidad, rompió la muralla defensiva rival. Con un potente disparo venció al arquero Rivaldo Cruz, igualando los cartones 1-1.

Impulsados por el empate, La Huesuda no bajó el ritmo, y fue el propio Galván quien completó la remontada tras una gran pared con un compañero, definiendo con categoría para el 2-1 definitivo.

La Catrina aún tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero varias jugadas fueron anuladas por posición adelantada. Aun así, el marcador no se movió más, y con el silbatazo final, La Catrina se coronó campeón de La Cima.