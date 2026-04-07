Se despega la “Ola Verde”

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de disputarse la jornada 11 del torneo de Fut-11 de La Cima, el equipo de Las Marías se mantiene en la cima de la clasificación al sumar 29 unidades.

Como el único equipo invicto del certamen, con un récord de nueve victorias y dos empates, la “Ola Verde” ya se ha despegado a cinco puntos de su más cercano perseguidor, Las Tóxicas, que cuenta con 24 unidades.

Por su parte, Barbería 21 ha comenzado a recuperar terreno y ya acumula 22 puntos, mientras que Taku Boy’s-BS se ha rezagado ligeramente en la tabla con 21 unidades. En tanto, La Catrina se mantiene en la pelea con 20 puntos.

Más abajo en la clasificación, Torres y de la Cruz Contadores suma 12 unidades, seguido por Laboratorio Fetal Med con nueve puntos. Finalmente, Murciélagos FC registra siete unidades, mientras que Juventus cierra la tabla con tres puntos.