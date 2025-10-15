Se le aparece la ‘Huesuda’

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con dos goles de Víctor “Ratón” de León y uno más de Antonio “Pin” Hernández, el equipo de La Catrina tomó ventaja en las Semifinales de la categoría Fut-11 de la Liga de La Cima, tras vencer 3-1 a Cuervos.

En un duelo de ida y vuelta, ambos equipos se enfrentaron en la cancha de pasto sintético del Complejo Deportivo La Cima, donde el cuadro morado supo aprovechar sus oportunidades y fue contundente al momento de definir.

En las acciones iniciales, Cuervos se mostró más agresivo al ataque y llegó en varias ocasiones al arco rival. Sin embargo, el arquero de la Huesuda se lució con varias atajadas que evitaron el gol del conjunto negro, que se cansó de fallar durante los primeros 15 minutos.

La Catrina abrió el marcador gracias a la anotación de Víctor “Ratón” de León, quien sin pensarlo dos veces mandó guardar la de gajos en el arco rival, poniendo el 1-0, marcador que se mantuvo hasta el descanso.

Para la segunda mitad, Cuervos se lanzó con todo al frente, dejando espacios en la defensa, situación que fue bien aprovechada por La Catrina. De nueva cuenta, “Ratón” de León apareció para marcar el 2-0.

Cuervos logró acortar distancias gracias a Sergio Rosas, quien desde los once pasos descontó para poner el 2-1.

Más tarde, La Catrina tuvo la oportunidad de ampliar el marcador desde el punto penal, pero Antonio “Pin” Hernández falló la ejecución. No obstante, el propio “Pin” pasó de villano a héroe, ya que en la recta final del encuentro cerró la cuenta con un contragolpe que terminó en el 3-1 definitivo.

EL MIÉRCOLES, LA OTRA LLAVE

Por su parte, los equipos de Lazaritos y Las Marías disputarán el juego de ida de la otra semifinal el próximo miércoles por la noche, a las 21:00 horas, en el mismo escenario.