Comienza la fiesta en la Copa Gobernador

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este jueves se disputen los Cuartos de Final de la categoría Varonil en la edición 2025 de la Copa Gobernador.

De acuerdo con el calendario de juegos, los cuatro compromisos se llevarán a cabo el mismo día. La Secretaría General de Gobierno finalizó en lo más alto de la tabla con 83 unidades, por lo que enfrentará a la Secretaría del Trabajo a las 18:00 horas en el campo 3 del IPSSET.

De manera simultánea, en los campos 2 y 3 del mismo complejo, se desarrollarán los partidos entre DIF Tamaulipas y Poder Judicial, así como UD IPSSET contra Secretaría de Obras Públicas, ambos a las 19:00 horas.

Por su parte, el duelo entre el INDE Tamaulipas y el cuadro de Oficinas del Gobernador se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez.

Cabe destacar que esta fase de Liguilla se disputará a un solo partido, por lo que es ganar o quedar eliminado.