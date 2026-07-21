INDE y Secretaría del Trabajo comparten la cima en la Copa Gobernador

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras disputarse la jornada 11 de la rama Varonil de la Copa Gobernador, los equipos del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) y la Secretaría del Trabajo comparten el liderato general al sumar 30 unidades.

Ambas escuadras registran una marca de 10 victorias y una sola derrota; sin embargo, la diferencia de goles coloca en la primera posición a los «Iloides Boys», que presumen un saldo de +39.

En el Grupo 1, el IPSSET encabeza la clasificación con 26 puntos, seguido por la Oficina de Gobierno y DIF Colibríes, ambos con 18 unidades. Más abajo aparecen SEDUMA con 15 puntos, el Poder Judicial del Estado con 14 y Deportivo Mercurio con cuatro.

En el Grupo 2, la Secretaría del Trabajo domina el sector con 30 unidades. La Secretaría General de Gobierno ocupa la segunda posición con 22 puntos, mientras que la Fiscalía General de Justicia y UECSE Antisecuestros comparten el tercer puesto con 19. La Auditoría Superior acumula 15 unidades y la Secretaría de Finanzas suma 12.

Por su parte, en el Grupo 3, la Secretaría de Obras Públicas lidera con 26 puntos, seguida por la Secretaría de Administración con 19. La Secretaría de Desarrollo Rural registra 14 unidades, el Polideportivo Victoria tiene seis, el ITAVU suma tres y el Sistema Estación de Seguridad permanece sin puntos.

En el Grupo 4, el INDE mantiene el liderato con 30 unidades. La Secretaría de Seguridad Pública marcha en la segunda posición con 21 puntos, seguida por la Secretaría de Recursos Hidráulicos con 12. Hospital Infantil acumula nueve unidades, el ITIFE tiene ocho y el Tribunal de Justicia Administrativa cierra el sector con seis puntos.