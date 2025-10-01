Listas las ‘Semis’ de Copa Gobernador

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Quedaron definidas las Semifinales de la rama varonil de la Copa Gobernador, luego de que el equipo del DIF Tamaulipas venciera en Cuartos de Final al Poder Judicial.

Con este triunfo, los Colibrís del DIF obtuvieron el derecho de enfrentar en Semifinales al conjunto del INDE Tamaulipas, convirtiéndose así en el cuarto invitado a la antesala de la gran final.

De acuerdo con el comité organizador del torneo, ambas Semifinales se disputarán el jueves por la noche.

A las 19:00 horas, la Secretaría de Obras Públicas se medirá ante la Secretaría de Gobierno, líder general de la competencia, en el campo 3 de la Unidad Deportiva del IPSSET.

Posteriormente, a las 20:00 horas, INDE Tamaulipas recibirá al DIF Tamaulipas en el Estadio Marte R. Gómez.

Los ganadores se enfrentarán en la gran final la próxima semana.