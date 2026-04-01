Arranca Copa Gobernador

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se puso en marcha la tercera edición del torneo de Futbol de burócratas de Tamaulipas, al jugarse la primera jornada de la Copa Gobernador “Dr. Américo Villarreal Anaya”, disputando la primera fecha del campeonato.

En la rama varonil, los campeones del DIF Colibríes cayeron 1-2 ante Poder Judicial del Estado, mientras que Hospital Infantil fue goleado 1-6 por IPSSET. La Secretaría de Recursos Hidráulicos venció 1-0 a ITCA, en tanto que la Oficina del Gobernador firmó uno de los marcadores más abultados al golear 12-2 al TJA. Por su parte, la Secretaría General de Gobierno derrotó 3-0 a ITIFE.

En otros encuentros, el Instituto del Deporte superó 2-1 a UECSE, mientras que Auditoría Superior se impuso 5-1 a Polideportivo Victoria. La Secretaría del Trabajo no tuvo problemas y goleó 10-0 a ITAVU, mientras que la Secretaría de Finanzas venció 2-0 al Sistema Estatal de Seguridad.

La Fiscalía General de Justicia sacó un triunfo cerrado de 3-2 ante la Secretaría de Desarrollo Rural, y la Secretaría de Obras Públicas cerró con victoria de 5-1 sobre la Secretaría de Administración.

En la rama femenil, Auditoría Superior venció 2-0 al Congreso del Estado, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública ganó 1-0 a la Secretaría de Obras Públicas. DIF Colibríes cayó 1-7 ante Justicieras, mientras que el Poder Judicial derrotó 2-0 a la Comisión de Parques. Finalmente, IPSSET se impuso 3-0 a Sebien.