Superan 15 mil casos de infecciones intestinales en Tamaulipas durante 2026

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de abril.– Las enfermedades infecciosas intestinales mantienen una presencia constante en Tamaulipas durante 2026, al registrarse 15 mil 996 casos acumulados hasta la semana epidemiológica 11, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

El reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica advierte que la mayor carga corresponde a las infecciones intestinales por otros organismos, que suman 15 mil 524 casos, lo que representa el principal foco de atención sanitaria en la entidad durante las primeras semanas del año.

A estos padecimientos se agregan 49 casos de fiebre tifoidea, nueve de fiebre paratifoidea y 36 de otras salmonelosis, enfermedades que suelen estar relacionadas con el consumo de alimentos contaminados o con deficiencias en las condiciones sanitarias, según el boletín epidemiológico federal.

El informe también reporta la persistencia de enfermedades parasitarias en Tamaulipas, entre ellas 104 casos de amebiasis intestinal y 186 casos de infecciones intestinales causadas por protozoarios, lo que confirma la circulación activa de estos padecimientos en distintas regiones del estado.

Además, durante el mismo periodo se registraron 42 casos de intoxicación alimentaria bacteriana, 32 casos de giardiasis y 186 casos de helmintiasis, enfermedades asociadas con parásitos intestinales que suelen incrementarse con el aumento de temperaturas y problemas de higiene.

El boletín epidemiológico también contabiliza 18 casos de ascariasis, 56 casos de enterobiasis y un caso de absceso hepático amebiano, padecimientos que, aunque en menor número, forman parte del comportamiento epidemiológico de las enfermedades digestivas en la entidad.

Los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica señalan que la actividad de estas enfermedades se mantiene activa durante las primeras once semanas de 2026, lo que refuerza la necesidad de fortalecer medidas de higiene, manejo adecuado de alimentos y vigilancia sanitaria para evitar un incremento de casos en los próximos meses.