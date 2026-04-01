Amplían registro de salud con módulos del IMSS Bienestar en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 abril.- La instalación de módulos de afiliación del IMSS Bienestar comenzó en distintas regiones de Tamaulipas con el objetivo de incorporar a personas sin seguridad social y ampliar la cobertura de servicios médicos gratuitos, informó el vocero de la estrategia, Marggid Rodríguez Avendaño.

El vocero del IMSS Bienestar en Tamaulipas explicó que los módulos serán instalados en unidades médicas y en puntos estratégicos de diferentes municipios, con el propósito de facilitar el registro de la población que actualmente no cuenta con atención médica institucional.

Rodríguez Avendaño señaló que el despliegue de los módulos se formalizó mediante un convenio que permitirá habilitar espacios fijos e itinerantes, lo que, dijo el vocero, ayudará a ampliar el padrón de beneficiarios y a acercar los servicios a comunidades con menor acceso a la salud.

El vocero destacó que una de las principales prioridades del IMSS Bienestar es empadronar a personas que carecen de seguridad social, para que puedan registrarse, obtener una credencial y acceder a consultas, medicamentos y atención médica sin retrasos.

Rodríguez Avendaño también advirtió que en Tamaulipas existe una cantidad considerable de personas que no cuentan con cobertura médica, por lo que el vocero subrayó que la instalación de estos módulos permitirá avanzar en la atención en comunidades donde los servicios de salud son limitados.

De acuerdo con el vocero, los módulos operarán en coordinación con autoridades sanitarias y equipos regionales de supervisión, lo que permitirá dar seguimiento al proceso de afiliación y asegurar que la población pueda integrarse de manera efectiva al sistema de salud.

Rodríguez Avendaño reiteró que el IMSS Bienestar continuará con la instalación de nuevos módulos en Tamaulipas, y el vocero insistió en que la estrategia busca fortalecer la cobertura médica, credencializar a más beneficiarios y garantizar atención gratuita a la población sin seguridad social en todo el estado.