Se acabaron los compadrazgos en la justicia de Tamaulipas: Humberto Prieto

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.— Los tiempos de puertas cerradas, privilegios y compadrazgos en la impartición de justicia finalizaron con la renovación del Poder Judicial de Tamaulipas, aseguró el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera.

El diputado de Reynosa afirmó que la transformación del Poder Judicial representa un cambio de fondo que devuelve la justicia a manos del pueblo.

“Hubo tiempos de privilegios y puertas cerradas, en los que la ley parecía inclinarse ante el poder económico de unos cuantos, y en los que las y los más vulnerables debían conformarse con una justicia distante, lenta y a veces inaccesible”, dijo.

Prieto Herrera desde la tribunal agregó que la corrupción vulneró la confianza ciudadana, «cuando la justicia se aleja del pueblo, deja de ser justicia.”

El legislador subrayó que esta experiencia llevó a tomar una decisión de fondo «comprendimos que para erradicar esas malas prácticas había que arrancar todo desde la raíz, era indispensable transformar por completo la forma en que se integra y se legitima el Poder Judicial, para romper con cotos y compadrazgos que imperaban a su interior.”

Prieto Herrera recordó también que la reforma fue discutida y aprobada por el Congreso del Estado «Se aprobó porque entendimos que fortalecer la independencia judicial exige, además, una fuerte legitimidad democrática.”

El diputado de Morena sostuvo que con la renovación del poder judicial Tamaulipas se coloca a la vanguardia en el país en la democratización de la justicia.