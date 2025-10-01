Asumen funciones nuevos integrantes del Órgano de Administración Judicial

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de octubre.-El Congreso del Estado de Tamaulipas inició el segundo periodo ordinario de sesiones con la toma de protesta a los ciudadanos que conformarán el nuevo Órgano de Administración Judicial.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Eva Reyes González, fue la encargada de encabezar el acto en el que quedaron ratificados los nombramientos.

Los integrantes que asumieron funciones son Andrés Norberto García Repper Favila, Hilda Guadalupe Leal Gutiérrez, María Minerva Vargas Carreño, Deyanira Octavia Trujillo y Edgar Maciel Martínez Báez.

De acuerdo con el Congreso, la selección se realizó tras revisar los perfiles de los aspirantes para asegurar experiencia y capacidad en el desempeño de las labores administrativas del Poder Judicial.

Entre los nuevos integrantes destaca Andrés Norberto García Repper Favila, quien fue asesor de la bancada de Morena en el Congreso local y miembro del comité de selección de candidatos del Poder Judicial de la Federación.

Con esta integración, se concreta el proceso de reestructuración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como de jueces y juezas en la entidad.

El nuevo esquema judicial entra en vigor este primero de octubre con la expectativa de fortalecer la administración y garantizar mayor transparencia en la impartición de justicia.