Se vienen cambios en el ‘Once’ de Urbina

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras la derrota en el Clásico Tamaulipeco (2-1) ante la Jaiba Brava, el estratega de Correcaminos, Jorge Urbina, comienza a mover sus piezas de cara al partido frente a Tapatío, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025 en la Liga de Expansión.

Este miércoles, el “Ave Universitaria” realizó su interescuadras mostrando hasta cinco variantes en su parado táctico. Las principales novedades fueron Gianni Rubli y Rafael Arce, ambos provenientes de la filial de Liga Premier del club.

Asimismo, destacó la incorporación de Marco López, quien ocupará el lugar de Iván Pineda; mientras que Juan Pablo Martínez regresará al once inicial en sustitución de Sergio Treviño. En el mediocampo también habrá modificaciones, con la inclusión de Jahir “Pez” Espinoza.

En la portería se mantiene Rubén Castellanos, mientras que Gerardo Moreno y Joaquín Pereyra seguirán comandando la defensa. Por su parte, Alexis “Pulga” Villarreal acompañará en la zona de recuperación a Daniel Cisneros y Joaquín Estopier.

Correcaminos busca salir del bache en el que se encuentra, ya que no gana desde la jornada 2, cuando venció a Coyotes de Tlaxcala. El conjunto naranja intentará sumar de a tres este viernes, en el Estadio Akron, a partir de las 17:00 horas.