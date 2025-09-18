El Gran Cierre lanza promoción especial de septiembre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La carrera con la que todo corredor sueña cerrar el año en la capital tamaulipeca lanzó su convocatoria e inició con una promoción especial durante septiembre, invitando a los atletas a adquirir su folio con anticipación para asegurar su lugar en lo que promete ser la mejor competencia del año.

Con la promoción “Todo septiembre compra tu folio a solo $350”, los corredores podrán inscribirse a un precio preferencial (precio regular $500). Pero eso no es todo: quienes adquieran su folio antes del 4 de octubre tendrán acceso al primer Shakeout Run, una carrera recreativa que ofrecerá:

Rifas con atractivos premios (incluyendo una bicicleta y relojes deportivos).

Una playera de participación gratuita.

Un ambiente lleno de diversión y energía runner.

El Gran Cierre es la tradicional carrera de fin de año en la que los participantes pueden elegir entre distancias de 5, 10 o 21 kilómetros, para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 corriendo.

Los folios están disponibles en tres puntos de venta autorizados: NutriMarket, Mandala Beauty Spa y Punto Rehab. Durante todo septiembre el precio especial será de $350.

El evento cuenta con el respaldo de sus patrocinadores Tadeosports y Tinnotex, y la garantía de Recorriendo Tamaulipas.