Todo un éxito el “Shakeout Run” rumbo a la carrera El Gran Cierre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con gran entusiasmo y una participación superior a los 350 corredores, se llevó a cabo con éxito el Shakeout Run de la carrera El Gran Cierre, evento que sirvió como antesala del tradicional encuentro atlético que se celebrará el próximo 31 de diciembre.

Este entrenamiento previo permitió a los participantes disfrutar de recorridos de 5 y 10 kilómetros, demostrando el excelente nivel y preparación que están desarrollando de cara al cierre del año.

El Shakeout Run es una carrera corta de acondicionamiento que tiene como objetivo el reconocimiento de la nueva ruta y el fortalecimiento físico previo al evento principal.

Para esta edición, El Gran Cierre estrenará recorrido, utilizando la prolongación del bulevar Praxedis Balboa, a la orilla del río San Marcos, con el propósito de brindar una experiencia más agradable y segura para la comunidad corredora.

Como incentivo, los primeros inscritos recibieron una playera de entrenamiento, además de disfrutar un precio preferencial de $350 pesos y la oportunidad de participar en la rifa de atractivos premios, entre ellos una bicicleta Trek, dos relojes Garmin, gorras, viseras, y lentes deportivos.

Al finalizar la carrera, los asistentes compartieron un momento de convivencia acompañado de un buen café y bisquet.

Las inscripciones continúan abiertas en Nutrimarket, Mandala Beauty Spa y Tinnotex, o bien al teléfono 834 247 8599.