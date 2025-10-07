Prepara Congreso relevo de Irving Barrios en la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de octubre.-El relevo de Irving Barrios Mojica en la Fiscalía General del Estado se tendrá listo en el actual periodo legislativo ya que el periodo del fiscal termina el 15 de diciembre próximo, afirmó el diputado local Humberto Prieto Herrera.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas señaló que los diputados locales realizarán el proceso en tiempo y forma, para lo cual ya se prepara la convocatoria correspondiente.

En conferencia de prensa expuso que «sí traemos el tema, obviamente pero les estaré mintiendo si les digo que ya estamos redactando una convocatoria, pero sí efectivamente a fin de año va a darse una renovación de la fiscalía».

Prieto Herrera indicó que la legislatura local coincide con el ejecutivo del Estado en el sentido de que la labor de Barrios Mojica ha dado bueno resultados.

El fiscal cumplirá un periodo de ocho años después de haber sido electoral cuando el Partido Acción Nacional (PAN) gobernaba el estado y era mayoría en el Congreso local.

Ahora, Prieto Herrera aseguró que el proceso se realizará a tiempo para cumplir con el relevo en la Fiscalía, dónde se elegirá a quien encabece un bueno perdido por ocho años