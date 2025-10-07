Rechaza Congreso aprobar dictámenes «refritos» en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de octubre.-Los diputados locales de Tamaulipas han presentado, de manera reciente, seis iniciativas innecesarias porque se trata de asuntos que ya están resueltos o que ya se contemplado en la Ley, dijo el legislador local Adrian Cruz Martínez.

En conferencia de prensa, el diputado sostuvo que las seis iniciativas restantes se dictaminaron en sentido negativo, «y confirman la seriedad con que este Congreso analiza cada propuesta».

Aseguró que «muchas de ellas plantean acciones que ya están resueltas o contempladas en nuestra legislación vigente y no podemos legislar dos veces porque sería duplicar disposiciones que ya operan con eficacia».

Cruz Martínez indicó que aprobar esas iniciativas sería en términos legislativos, «una redundancia normativa e innecesaria porque Congreso no legisla por ocurrencias ni por protagonismo legislativo».

El diputado local de Morena sostuvo que el Congreso del Estado trabaja bajo un método, con rigor técnico y con compromiso institucional y social, «cada dictamen incluso los improcedentes o sin materia, reflejan una visión responsable, porque la verdadera tarea legislativa radica en construir un marco jurídico coherente moderno y útil».