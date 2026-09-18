Iloldis Boys mandan en la Gobernador

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A poco menos de 10 jornadas de que concluya la rama varonil de la Copa Gobernador, el cuadro de la Secretaría del Trabajo es el líder del torneo al tener un total de 54 unidades en su poder.

19 jornadas disputadas y solo un descalabro es lo que tiene con 54 puntos y único líder a la Secretaría del Trabajo; en el segundo puesto está Obras Públicas con 51 unidades y en el tercer escalón está el INDE Tamaulipas.

En lo que respecta a la división de grupos el IPSSET tiene el control del sector uno con 44 puntos, le siguen Oficina del Gobernador con 35 unidades, con dos unidades menos aparecen el Poder Judicial del Estado y DIF Colibries, SEDUMA cosecha 27 puntos por solo siete unidades del Deportivo El Mercurio.

El líder general es quien tiene el control del Grupo 2, seguido por Fiscalía General de Justicia con 40 unidades, Auditoria Superior suma 33 puntos, seguido por Secretaría General de Gobierno con 32 puntos, en tanto que UECSE Antisecuetros tiene 28 puntos y con una unidad menos está la Secretaría de Finanzas.

Mientras que en el grupo 3 está Secretaría de Obras Públicas con 51 puntos; la Secretaría de Administración tiene 34 puntos, Polideportivo de Victoria suma 27 unidades, por 14 puntos de Secretaría de Desarrolllo Rural; el ITAVU tiene 9 puntos y en el fondo está Sistema Estatal de Seguridad con cero puntos.

En el grupo 4 El INDE es quien tiene el control con 48 unidades, le siguen los cuadros de la Secretaría de Seguridad Pública con 30 puntos, ITIFE con 18 puntos; seguido por Hospital Infantil con 15 unidades, seguido por la Secretaría de Recursos Hidráulicos con 12 puntos y con tan solo seis unidades está el Tribunal de Justicia Administrativa.