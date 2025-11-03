EL REBAÑO PEGA PRIMERO EN SEMIFINALES

Ciudad Victoria.– El conjunto del Rebaño tomó una cómoda ventaja en la semifinal de ida de la Liga Regional de Futbol de Veteranos, categoría Plata, tras imponerse 4-1 a Mirto FC.

El encuentro se disputó en la cancha 8 de la Unidad Deportiva Revolución Verde, donde la pelota comenzó a rodar a las 14:30 horas.

Durante la primera mitad, Raúl Montes se destapó con un doblete que adelantó al Rebaño 2-0, marcador con el que se fueron al descanso.

Al inicio de la segunda parte, el Rebaño FC amplió su ventaja con un tanto producto de un autogol. Tras una descolgada por la banda y un centro al área, un defensor de Mirto FC desvió la pelota, enviándola al fondo de su propia portería para el 3-0.

El cuarto gol fue obra de Antonio Estrada, quien con un disparo certero venció al arquero Mario Guevara para colocar el 4-0.

Antes del silbatazo final, Mirto FC descontó luego de un tiro libre: la zaga del Rebaño intentó despejar, pero solo alcanzó a peinar el balón, que terminó en el fondo de la red, dejando el marcador 4-1 de cara al juego de vuelta.