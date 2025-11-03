La peor localía en la historia de Correcaminos

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La directiva encabezada por Javier Garibaldi sigue rompiendo récords negativos en el Club Correcaminos. Y es que, a poco más de un mes de su salida, la plantilla que formó junto al estratega Héctor Hugo Eugui continúa acumulando malos resultados.

Tras la derrota por 2-0 ante Mineros de Zacatecas, el conjunto de Correcaminos cerró su participación en el Estadio Marte R. Gómez con apenas cuatro puntos como local, la peor cifra registrada en casa a lo largo de su historia.

Una victoria en la jornada 12 ante Dorados y un empate frente a La Paz en el arranque del torneo son los únicos resultados positivos obtenidos como local, lo que mantiene al equipo en una de las peores crisis de su historia.

A pesar de que actualmente pelea por no ser el peor equipo histórico —como ocurrió durante la gestión de Francisco Cortés—, el estratega victorense entregó mejores cuentas en el ‘Marte’, al conseguir ocho de los nueve puntos que sumó en el Apertura 2024.

En el Apertura 2019, bajo la dirección del profesor Carlos Reynoso, el equipo obtuvo ocho de los 11 puntos logrados en aquel torneo.

Posteriormente, con Roberto Hernández en el Guardianes 2020-2021, Correcaminos hizo 13 puntos en total, de los cuales 10 y 9 fueron en casa, respectivamente, durante sus participaciones.

Por su parte, José Treviño, en el Apertura 2015, consiguió 11 de los 13 puntos que sumó también en el Marte R. Gómez.

Cabe destacar que estos cuatro entrenadores figuran entre los de peor rendimiento en la historia del club, debido a los bajos resultados obtenidos durante sus respectivas gestiones.