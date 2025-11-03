Tecos acabó con el sufrimiento de Correcaminos

En juego que no contabilizó en la tabla de posiciones para los Tecos de la UAG (6-2), por acuerdo en el pasado congreso de la liga, superaron ampliamente a los Correcaminos de la UAT (1-

7) por 42 puntos a 10, qué de esta manera, los dirigidos del coach César Osvaldo Gallegos culminaron su participación en la presente campaña.

Por su parte, para las huestes del coach Roberto Salas, el juego sirvió para afinar detalles, en vísperas a su participación en los cuartos de final de la

Conferencia Nacional, al visitar el próximo viernes 8, a los Potros del ITSON, en el Estadio Hundido de Tecnológico, de Ciudad Obregón, Sonora.

La figura estelar del juego, fue el mariscal de campo, Pablo Hernández (8), quien

conectó tres pases de anotación, además de contribuir con otra, en escapada de 25 yardas para poner la pizarra 14-0 parcial en el primer cuarto.

Los pases de anotación de Pablo Hernández fueron para Emiliano Bernal (3), Christopher Guerrero (5) y Joshua Ortega (2) en envíos de ocho (7-0), cinco (28-7) y 80 yardas (35-10), se combinó en pase columpio con Osmar Aramis

Esparza (4), quien completó envío de siete yardas al OL -habilitado como receptor- Rodrigo Bazán (76) para 21-0 parcial en el primer cuarto.

La última anotación de las aves nocturnas, fue obra de Alan Airy Casillas (21) con acarreo de una yarda para poner el 42-10 final.

Por los Correcaminos descontaron Alan González (89) al completar pase de 13

yardas (21-7) del quarterback, Fernando García (10) y el extra de Damián Guadalupe Carlos (12), quien en el segundo cuarto conectó gol de campo de 28 yardas para poner la pizarra en 28-10.