Primera Carrera GranD se realiza con éxito en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con la participación de más de 400 corredores en las modalidades de 5 y 10 kilómetros, se llevó a cabo con gran éxito la primera edición de la Carrera GranD, organizada por la tienda victorense.

La fiesta deportiva inició este domingo a las 7:00 de la mañana, cuando el conteo regresivo dio paso al banderazo de salida frente a la tienda GranD Campestre. Uno de los principales atractivos del evento fue la presencia de diversas marcas proveedoras de la tienda, que se sumaron a la celebración.

Aunque la ruta presentó ciertos retos debido a las condiciones del pavimento, con algunos baches y caídas, la competencia concluyó sin incidentes mayores y con un ambiente de entusiasmo entre los participantes.

Al tratarse de la primera edición, los organizadores reconocieron que hay áreas por mejorar, pero expresaron su deseo de convertirla en una tradición anual dentro del calendario deportivo de la ciudad. La jornada cerró con una rifa de múltiples premios, muy bien recibida por la comunidad corredora.

Resultados oficiales:

5K Varonil

Eduardo Antonio – 15:36

Jorge Azúa – 16:16

Víctor Jaso Ríos – 16:20

5K Femenil

Dania Gabriela – 18:22

Lisa Díaz Hernández – 18:26

Miranda López – 19:56

10K Varonil

José Carlos González – 31:19

Juan Carlos Rico – 32:22

Adrián de la Cruz – 32:44

10K Femenil

Pau Ovalle – 43:35

Ángeles Martínez García – 45:42

Giselle Medina – 46:24