El Poder judicial de Tamaulipas anuncia la fusión de 10 juzgados

_Tania Contreras señala que se realiza una revisión a fondo acerca de juzgados que resuelven pocos asuntos_

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.-La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Contreras López, anunció que al menos 10 juzgados se fusionarán en Tamaulipas, con la idea de equilibrar las cargas de trabajo y no desperdiciar recursos.

En entrevista dijo que se tienen en la mira aquellos juzgados que llevan pocos asuntos y es allí donde se comenzará la reorganización.

Contreras López dijo que, en ese sentido se van a abrir y cerrar juzgados. «La proyección que hemos realizado a partir del análisis de los asuntos que ve cada juzgado es fusionar en algunos casos, cerrar en algunos otros y en consecuencia abrir más donde tenemos carga laboral».

Detalló «tenemos juzgados que están sustanciando 10, 15 y 20 asuntos, pero con toda la infraestructura que tiene un juzgado en funcionamiento nos permite concluir ver qué pudiéramos hacer».

Se trata, expuso, de orientar los recursos y materiales hacia donde más haga falta, «como es lo de materia civil por ejemplo».

Dijo que el análisis está a cargo del órgano administración del poder judicial del estado, con lo cual en la primera etapa entre 8 y 10 juzgados serán objeto de esta reorganización.

Contreras López refirió que la tecnología permite revisar audiencias a distancia, con cuál facilitaría concentrar en la capital del Estado a varios de los juzgados que tienen una carga de trabajo menor.

Señaló que se planea integrar juzgados estatales por ejemplo en el asunto de procesos a menores de edad, todo se lleven en un juzgado. El análisis dijo permitirá una mayor eficiencia en la impartición de justicia en Tamaulipas.