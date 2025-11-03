A revisión, bancos de Materiales y pedreras de Tamaulipas

_Busca la Seduma evitar la sobreexplotación los recursos naturales en la entidad_

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 3 de noviembre.-Para evitar la sobre-explotación de recursos naturales de parte de los bancos de materiales y pedreras, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (Seduma) de Tamaulipas iniciará una revisión en todo el Estado.

Katia Lartigue Saldívar, titular de la Seduma, dijo que el principal objetivo de la revisión, es verificar que operen con los permisos dónde se especifique el volumen de aprovechamiento.

«Se va a iniciar una inspección en todo el Estado, precisamente para ubicar y verificar, o notificar a estos bancos de materiales para que se acerquen a realizar sus trámites y gestiones», dijo.

La funcionaria precisó que «siempre se ha metido orden ahí, siempre hemos estado atentos a las gestiones que hacen los propietarios de los bancos de materiales».

Lartigue Saldívar dijo que el permiso varía dependiendo cada caso «ellos se manejan en cuanto a un volumen, una cantidad determinada de metros cúbicos que van a extraer, en base a eso tienen que cumplir».

Descartó que falte material para que se realicen obras públicas y obras privadas en Tamaulipas «ahorita con los bancos que están trabajando es suficiente, nada más que están actualizando sus permisos vigentes para que estén actualizando conseguir operando en cuánto la extracción de material»

Señaló que los bancos de materiales se manejan en cuanto a un volumen de extracción, «determinado metros cúbicos que van a extraer en base a eso tienen que cumplir con esa cantidad de metros cúbicos».

En otras entidades de la República los bancos de materiales son acusados por realizar una sobre-explotación de los recursos, además de generar una dispersión de polvos contaminantes.

Con la revisión que iniciará la Seduma se trata de evitar que estos problemas se repliquen en Tamaulipas.