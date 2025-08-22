El Rebaño, inalcanzable

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una ventaja de 11 puntos sobre su más cercano perseguidor, el conjunto de El Rebaño domina con autoridad la categoría Máster de la Liga de Futbol de Veteranos de Ciudad Victoria.

El equipo marcha invicto con 20 victorias, dos empates y ninguna derrota, lo que lo mantiene firme en la cima de la clasificación. En el segundo lugar aparece Deportivo JVT con 51 puntos, seguido de cerca por Chivas FC y Titanes, ambos con 50 unidades.

En la quinta posición se ubica Veterinaria con 46 puntos, mientras que Real Obrera aprieta el paso con 42. Padilla ha comenzado a desinflarse y se queda en 37 puntos. Atlético Mainero, por su parte, ya se metió entre los mejores ocho con 36 unidades.

Los Pollitos no han tenido una buena semana y se estancaron en el noveno lugar con 33 puntos. Muy cerca les siguen La San Juana y Colonia Sosa, ambos con 30.

Más abajo, Pedacera FC suma 29 puntos; Colbert, 24; y Sindicato de Albañiles, 22. Con 18 unidades aparecen Zorros Sáenz, Libercol y Máquina del IMSS.

En la parte baja de la tabla, Rayos FC se mantiene con 17 puntos, Peñarol con 11 y, en el fondo, Mundo FC apenas alcanza cinco unidades.