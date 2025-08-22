Skate Park necesita una reconstrucción: INDE

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de que el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, reconociera la deuda pendiente con los patinadores de Ciudad Victoria, el director del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que el Skate Park requiere una reconstrucción.

“Efectivamente, ese tema ya lo tenemos en nuestra agenda de prioridades. Ya se evaluó y se analizó; lo que ocurre es que las pendientes no son las adecuadas, por ello no se ha podido utilizar al 100 por ciento el Skate Park”, explicó.

El funcionario reconoció que esta obra tiene más de siete años sin poder aprovecharse correctamente. Recordó que actualmente el skateboarding es disciplina olímpica y forma parte de la Olimpiada Nacional. “Es un deporte que ha ido creciendo en Tamaulipas y buscamos que siga consolidándose; además, ya es una de las nuevas disciplinas con las que cuenta el Estado”, señaló.

Virués Lozano reiteró que Tamaulipas ya tuvo participación en esta disciplina dentro de la Olimpiada Nacional 2025, y que con la reconstrucción adecuada del Skate Park el deporte podría desarrollarse aún más.

“El gobernador del Estado siempre ha estado al pendiente de los deportistas, y este es un compromiso que asumió para beneficio del deporte”, concluyó.