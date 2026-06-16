La Borja será solo para niños: INDE

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virues Lozano anunció que luego de la remodelación que vivió la cancha de fútbol Enrique Borja, esta será utilizada únicamente para categorías infantiles.

“Serán utilizada para puros niños y jóvenes. Va a regresar la cancha Enrique Borja, puros niños y jóvenes. Cero adultos”.

Se le cuestionó si la Copa Gobernador regresará a jugar a esta instalación, señalando “revisaremos la copa gobernador femenil pero lo que son todos adultos activaciones cascaritas, torneos de adultos, se van a cancelar eso es totalmente seguro analizaremos la cuestión de la copa gobernador femenil pero este campo originalmente estuvo y está para pura práctica infantil como desde cuando estaba en tierra y en hierba y ahorita ya con la remodelación lo queremos cuidar y queremos que su práctica sea para únicamente fútbol infantil y juvenil”.

Dijo que la cancha se volverá a activar dentro de algunas semanas, por que aún seguirán afinando detalles de la remodelación de la cancha.