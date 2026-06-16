Correcaminos es un ‘gigante’ dormido: ‘Místico’

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El nuevo director técnico de Correcaminos, Gabriel “Místico” Pereyra, fue presentado oficialmente la tarde de este lunes y aseguró que el conjunto universitario es un “gigante dormido”, por lo que asumió el compromiso de conformar un equipo competitivo desde el inicio del torneo, sin recurrir a excusas relacionadas con procesos de adaptación.

El estratega reconoció que conoce la realidad que atraviesa la institución y señaló que la obligación es comenzar a sumar resultados desde la Jornada 1, tomando en cuenta que el club acumula varias temporadas sin clasificar a la liguilla de la Liga de Expansión MX.

“Eso me ocupa a trabajar y a confiar en mis condiciones. Si ustedes revisan mis números, tengo arriba del 50 por ciento de efectividad en puntos; con el 40 por ciento normalmente entras a la liguilla, algo que este equipo no consigue desde hace tiempo. Tengo mucha confianza en mis colaboradores”, expresó.

Pereyra fue enfático al señalar que las seis semanas de preparación serán suficientes para que su idea futbolística quede plasmada en el equipo.

“Yo siempre soy franco y sincero. Vamos a tener seis semanas de trabajo, así que cuando digo que el equipo va a estar listo para la Jornada 1, va a estar listo. No voy a poner excusas de que nos estamos conociendo o de que los jugadores apenas están entendiendo mi idea. Desde la primera jornada el equipo llegará preparado”, sentenció.

En cuanto a la integración del plantel para el Apertura 2026, el timonel universitario reveló que la conformación del equipo se encuentra prácticamente definida, destacando el trabajo anticipado de la directiva.

“Más del 90 por ciento del plantel ya está entrenando hoy con nosotros y eso es muy importante para llegar preparados. Son jugadores probados en la Liga de Expansión; conozco muy bien esta competencia y sé lo que se necesita para ser protagonista”, comentó.

Respecto al porcentaje restante para cerrar la plantilla, Pereyra no descartó la llegada de algún refuerzo procedente de la Primera División, aunque dejó claro que también buscará aprovechar el talento surgido de la institución.

“Ese porcentaje puede ser también de la casa. Quiero conocer a los muchachos de la Liga Premier que están trabajando conmigo, ver quién puede quedarse y quién tiene las condiciones para competir. Pero el grueso del plantel y los jugadores importantes ya estuvieron trabajando esta mañana”, explicó.

Finalmente, el nuevo estratega naranja hizo un llamado a recuperar la identidad y el orgullo de representar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, subrayando que la clasificación a la fase final deberá ganarse con trabajo y compromiso diario.

“Hay que ser conscientes de que es un equipo nuevo, un equipo en formación. El reto es entregarlo todo en el día a día y ser un digno representante de una institución educativa; no solamente ganar los fines de semana, sino merecer portar estos colores con trabajo y esfuerzo todos los días”, concluyó.