Se incorporan cuatro nuevos refuerzos a Correcaminos para el Apertura 2026

Cd. Victoria, Tam.- El Club de Futbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas informa la incorporación de los futbolistas Raúl Torres, William Guzmán, Oliver Pérez y Ricardo González, como nuevos refuerzos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

William Guzmán se desempeña como delantero con experiencia y actual campeón en la liga de Expansión BBVA Mx

Nombre:

– William Oswaldo Guzmán Aguilar

Lugar de Nacimiento:

– Guadalajara, Jalisco

Fecha de Nacimiento:

– 9 de septiembre de 1994

Edad:

– 31 años

Estatura

1,71 mts

Posición:

– Delantero

Último Equipo:

– Tepatitlán de la Liga de Expansión Mx

– ⁠Debut:

2013 con el primer equipo de Guadalajara de la Liga Mx.

Por su parte Raúl Torres proveniente de Venados FC de la Liga de Expansión Mx , tiene grandes cualidades como mediocampista, que se suma a la ofensiva.

Nombre:

– Raúl Damián Torres Rodríguez.

Fecha de nacimiento:

– 26 de agosto de 1996.

Edad: 29 años.

Lugar de nacimiento:

– Monclova , Coahuila , México

Estatura:

– 1,72 mts.

Posición:

– Medio

Último Equipo:

– Venados FC

Equipos donde a militado:

– UANL

– Querétaro

– Atlético Morelia

– Oaxaca

– Atlético Morelia

– Venados.

En cuanto al jugador Oliver Pérez, con experiencia en finales dentro de la división, se distingue por ser un defensa de grandes condiciones en su posición.

Nombre:

– Oliver Enrique Pérez Zamora

Fecha de Nacimiento:

– 5 de mayo de 2002

Lugar de Nacimiento:

– Ciudad de México

Estatura:

– 1,72 mts.

Posición:

– Defensa

Equipo de Debut:

– UNAM Pumas 2022

Ultimo Equipo:

– Tampico Madero

Equipos donde ha militado:

– Pumas de la UNAM, Atlético San Luis, Tampico Madero .

Asi mismo el futbolista Ricardo González con experiencia en la Liga BBVA MX, se caracteriza como un referente en la defensiva, por sus condiciones físicas, además por agregarse hacia la ofensiva.

Nombre:

– Ricardo Gladimir González Aguirre

Fecha de Nacimiento:

– 15 de febrero 2004

Lugar de Nacimiento:

– Mazatlán Sinaloa

Estatura:

– 1,76 mts

Posición:

– Defensa

Último Equipo:

– FC Juárez

Equipo donde ha militado:

– Tigres, Mazatlán, Fc Juárez.

Con la incorporación de estos importantes elementos que llegan a Correcaminos de la UAT, se fortalece el plantel y el proyecto de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

El Club Correcaminos da la bienvenida a Raúl Torres y William Guzmán, Oliver Pérez y Ricardo González, deseándoles éxito en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores.