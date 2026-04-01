Las Marías no suelta el mando

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de 11 jornadas en la máxima categoría de la Liga Santander Premier, el equipo de Las Marías mantiene el mando al sumar 30 unidades.

Diez triunfos y una sola derrota es como el cuadro de “La Ola Verde” se mantiene al mando de la categoría, muy de cerca está el cuadro del Deportivo Cantú quien sigue invicto, pero cosecha 29 puntos.

Sección X es tercero con 27 unidades, con un punto menos está Deportivo Mante. Patitos Feos Palmas FC suma 22 puntos.

En el sexto puesto está el cuadro del Deportivo Recute con 20 puntos; seguido de ellos está Yiyos FC con 19 unidades, Rey Cuervos tiene 18 unidades; mismos puntos que Telmex Aledsa FC.

Zacatillo Quiroz se comienza a quedar rezagado con 17 puntos; en tanto que La Quarta y Deportivo González – Ebanos tienen 15 unidades.

Deportivo Bernal cosecha 12 puntos, Motivos-Gunners se quedo estancado con 10 unidades.

Tamatán de La Cruz suma siete puntos.

Más abajo está Fluminense y Colonia Vista Hermosa tienen seis puntos.

En la parte baja está Atlético Mineiro tiene cuatro puntos, Nolo Obrera aparece con un punto; en tanto que Coleza FC se retiro de la competencia y se ha quedado con cero unidades.