Confirman los ocho invitados de Santander

Por Andrés Ramírez Acosta

cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que la fiesta grande arranque dentro de la máxima categoría de la Liga Santander Premier cuando se disputen los Cuartos de Final de la temporada 2025-2026.

De acuerdo con la estadística y luego de 19 jornadas, Las Marías acabaron como el mejor equipo de la temporada al sumar un total de 50 unidades, producto de 16 victorias, dos empates y una sola derrota.

En el segundo escalón se ubicó el cuadro de Deportivo Cantú quien hizo 45 puntos; mismas unidades que Deportivo Mante, pero la diferencia de goles es lo que mandan al tercer lugar a los cañeros.

Por su parte Sección X es cuarto lugar con 43 puntos; más abajo se encuentran con 37 unidades, los equipos de Zacatillo Quiros y Deportivo González-Ébanos.

Mientras que, Deportivo Bernal y Rey Cuervos acabaron con 36 puntos cada uno, siendo los dos últimos invitados a la Liguilla.

PROMOCIÓN

Los equipos de Atlético Mineiro y Colonia Vista Hermosa estarán jugando la promoción en contra de los equipos que finalicen en tercero y cuarto lugar de la categoría de Segunda División.

DESCENSO

En tanto que Nolo Obrera y Coleza FC serán los equipos que estarán participando en el circuito de Ascenso de esta Liga, al finalizar en el último y penúltimo lugar de la tabla general.

LIGUILLA

Los Cuartos de Final se estarán desarrollando este próximo fin de semana teniendo como escenario los campos del IPSSET y el Ejido Vicente Guerrero.

La actividad arranca con el juego entre Rey Cuervos ante Las Marías a las 9:00 horas en el campo 2 del IPSSET. Para que posteriormente se juegue el partido entre Deportivo Bernal ante Deportivo Cantú en el mismo escenario. De manera simultánea se jugarán los partidos entre Deportivo González-Ébanos y Deportivo Mante en el campo 3 y Zacatillo recibe a Sección X en el Ejido Vicente Guerrero.